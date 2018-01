LTO waarschuwt boeren: code oranje voor veldmuizen

Boeren moeten alert zijn op veldmuizen, zegt boerenorganisatie LTO Noord. Volgens de organisatie neemt het aantal veldmuizen weer toe. Dat heeft te maken met de hogere temperaturen in november, die waren ideaal voor de muizen. Vooral in de omgeving van Heerenveen, Lemmer en Sneek worden meer muizen gezien.

Volgens LTO Noord is er nog geen reden tot paniek, maar is het 'code oranje'. In 2014 en 2015 hadden 900 Friese boeren schade door veldmuizen, het ging in totaal om een bedrag van meer dan 70 miljoen euro. Er is een meldpunt.