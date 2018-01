Op de Wâldwei bij Drachten is woensdagmorgen een kop-staartbotsing geweest, waarbij twee auto's waren betrokken. De chauffeurs kwamen met de schrik vrij, maar de linkerrijstrook moest worden afgesloten om de auto's te kunnen bergen. Het overige verkeer heeft daarom in de spits een poos last gehad van de gevolgen van het ongeluk.