René Hake nieuwe hoofdtrainer SC Cambuur

René Hake is de nieuwe hoofdtrainer van SC Cambuur. Hij begint per direct en heeft een contract voor anderhalf jaar getekend. De 46-jarige trainer is begonnen bij FC Emmen. Daarna was hij assistent bij PEC Zwolle en FC Twente. De laatste twee seizoenen was hij hoofdtrainer van FC Twente. Daar werd hij in oktober 2017 ontslagen, omdat de resultaten niet goed waren. Hake zit vrijdag al op de bank. Dan speelt Cambuur in het eigen stadion tegen Go Ahead Eagles.