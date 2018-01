Cambuur huurt middenvelder Crowley

SC Cambuur huurt voor de rest van het seizoen Daniel Crowley van Willem II. De centrale middenvelder komt oorspronkelijk van Arsenal. Vorig seizoen speelde hij voor Go Ahead Eagles. Bij Willem II kon hij niet rekenen op een basisplaats. Cambuur maakt binnenkort ook bekend wie de nieuwe hoofdtrainer wordt. De naam van René Hake wordt vaak genoemd. Hake was eerder trainer van FC Twente. In oktober 2017 werd hij ontslagen.