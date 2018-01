Sipke Hulshoff: "Een stunt heeft er een uur lang ingezeten"

Cambuur is er dinsdagavond niet in geslaagd om in Enschede voor een stunt te zorgen. De Leeuwarders verloren in de kwartfinale van de KNVB-beker met 3-1 van FC Twente. Na een half uur kwam Cambuur op voorsprong door Mathias Schils. In de tweede helft gaf de thuisploeg gas. Na een uur spelen maakte Martijn van der Laan een overtreding. Hij hield Twente-spits Remco Boere vast. Een strafschop was het gevolg. Die werd benut door Assaidi. "Een stommiteitje van mij", zei Van der Laan na de wedstrijd. "Het was een licht vergrijp, ik kreeg geen geel."

Trainer Sipke Hulshoff van Cambuur vond de actie van Van der Laan niet slim. "Het was een terechte strafschop en het breekpunt in de wedstrijd. Een uur lang was een stunt mogelijk, maar jongens als Maher en Assaidi maakten het verschil. Dat zijn spelers van de buitencategorie. Onze jongens hebben er alles aan gedaan om er een goed resultaat uit te slepen.

Cambuur-keeper Erik Cummins had een drukke avond. Hij deed het goed. "Jammer van die penalty, want daarna hebben wij niet meer gevoetbald. Het was alleen maar tegenhouden."