Wetterskip Fryslân presinteert klimaatagenda

Wetterskip Fryslân heeft een klimaatagenda gepresenteerd om Friezen bewust te maken van klimaatverandering. Er staan veertig punten in waaraan de inwoners, de provincie en de gemeenten moeten werken. Omdat het waterpeil steeds vlugger stijgt, vindt Wetterskip Fryslân dat de provincie een plan moet maken om daarmee om te kunnen gaan.

Het belangrijkste punt van de agenda is het in kaart brengen van de knelpunten bij zware regenbuien of juist bij extreem droog weer. Dat wordt gedaan met een zogeheten stresstest. Er wordt gekeken waar het water heen loopt bij noodweer en waar dat water misschien beter kan worden opgevangen. Ook zou het water op deze manier bij droog weer kunnen worden hergebruikt.

Samen met de gemeenten en de provincie wordt nu gekeken naar wat de knelpunten zijn. De zomer moet er dan een plan van aanpak op tafel liggen.