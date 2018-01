Friese boeren krijgen certificaat voor streekproducten

Zeven Friese streekboeren kregen dinsdagavond in Raerd een officieel certificaat van de provincie voor hun streekproducten. De boeren hebben allemaal producten die hier uit Fryslân komen en ze gebruiken daarbij zo weinig mogelijk chemische stoffen. Zo willen ze voorkomen dat producten van over de hele wereld naar Nederland moeten worden getransporteerd, terwijl die ook gewoon in Fryslân te verkrijgen zijn.

De provincie wil met de certificaten het gebruik van lokale producten extra steunen. Voor de boeren is het certificaat vooral een blijk van erkenning. De boeren kregen het certificaat uit handen van gedeputeerde Johannes Kramer.