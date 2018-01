Cambuur uitgeschakeld in beker, 3-1 verlies tegen FC Twente

Cambuur heeft dinsdagavond de bekerwedstrijd in de kwartfinale tegen FC Twente met 3-1 verloren. De Leeuwarders maakten de openingstreffer in de eerste helft, maar uiteindelijk was Twente te sterk. Hiermee komt er een eind aan het bekeravondtuur van Cambuur.

Veel kansen

De wedstrijd kwam langzaam op gang. De eerste echte kans was in de 26ste minuut. El Hamdaoui bracht met een hakbal Vuckic in stelling, maar de Sloveense middenvelder van FC Twente schoot de bal op keeper Cummins. Het tempo werd langzaamaan hoger. Er kwamen meer kansen, maar vooral voor FC Twente. Toch was het Cambuur die het eerste doelpunt maakte. Via goed voorbereidend werk van Nigel Robertha kwam de bal bij de Belg Mathias Schils, die hem in de 32ste minuut onder de keeper doorschoof, 0-1. Voor de rust kwam er nog wel druk van FC Twente. De corners stapelden zich op, maar er kwam niets uit. Cambuur ging met een voorsprong de kleedkamers in.

Druk

De tweede helft ging van start met een wissel van FC Twente. Mounir El Hamdaoui had zich niet genoeg laten zien in de wedstrijd, behalve dat hij een rol speelde bij de eerste kans, en werd vervangen door Tom Boere. In de tweede helft zocht Twente naar de gelijkmaker. Na een handsbal in het strafschopgebied van Cambuur riepen de Twente-spelers om een strafschop. De bal ging echter niet op de stip. Een paar minuten later kregen de Twentenaren toch nog hun zin. Na een overtreding op spits Boere, mocht linksbuiten Assaidi aanleggen vanaf de elf meter, en de uitblinker aan de kant van FC Twente schoot de bal overtuigend in het doel.

Kwaliteit

FC Twente vierde na deze treffer de druk verder op en liet haar kwaliteit zien op het veld. In de 70ste minuut schoot middenvelder Adam Maher de bal schitterend in met een perfecte vrije trap en zo werd het 2-1. Na een voorzet van Boere liet Fredrik Jensen de kans op de 3-1 liggen, maar twee minuten later (in de 76ste minuut) kwam die score toch op het bord te staan door wederom Adam Maher. Hij schoot van buiten het strafschopgebied keihard de 3-1 tegen de touwen. De hoop op overwinning is vanaf dan weg bij Cambuur.