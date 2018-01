ChristenUnie wil circulaire damwand bij Stroobossertrekvaart

De Christenunie in de Provinciale Staten van Fryslân vindt het vreemd dat de nieuwe damwand langs de Stroobosser Trekvaart tussen Dokkum en Stroobos van staal is en niet van circulair materiaal. De fractie vraagt zich af hoe dat samengaat met de ambitie van Fryslân om in 2025 maximaal circulair in te kopen.

Voorzitter Wiebe de Vries verbaast zich daar vooral ook over, omdat in Fryslân zelf damwanden van circulair materiaal worden gemaakt. De partij wil weten waarom de provincie hier niet voor kiest. De stalen damwand gaat volgens De Vries zeker 50 jaar mee. De damwand gaat dan nooit circulair worden, denkt hij.