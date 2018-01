VIDEO: Orgaandonatie ja of nee?

Wordt het ja of nee? Het debat dat de Eerste Kamer op dit moment voert over de wet op orgaandonatie is zeer belangrijk voor mensen die wachten op een donor. Ze zitten nog altijd in een onzekere situatie en hopen op een ja. Dat geldt ook voor Sietse de Vries uit De Westereen. Een jaar geleden was hij zo wanhopig, dat hij op een alternatieve wijze een donor zocht. In de studio van Fryslân Hjoed was Rik Gerritsen dinsdagavond te gast. Hij is donatie-intensivist van het MCL in Leeuwarden en legde uit wat er speelt in de discussie over orgaandonatie.

De Eerste Kamer stemt volgende week dinsdag over de wet.