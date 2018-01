Mogelijk extra voorstellingen uitverkochte Stormruiter

Stichting Faderpaard probeert de komende dagen extra voorstellingen te programmeren van De Stormruiter. Er zijn in totaal 65.000 kaarten verkocht. Alle vijftien voorstellingen zijn daarmee uitverkocht. Maandag wordt bekendgemaakt of het mogelijk is om extra voorstellingen te houden, en wanneer dan de verkoop van de kaarten begint.

Het muziektheaterspektakel is een van de hoogtepunten van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad. De voorstelling gaat over de strijd tegen het water en de oorsprong van het Friese paardenras. De cast bestaat, naast een aantal bekende acteurs, uit honderd Friese paarden. Jos Thie doet de regie.