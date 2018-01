Celstraf geëist tegen valse schuldhulpverlener

Tegen een man van 36 jaar oud uit Heemstede is anderhalf jaar celstraf geëist voor het oplichten van mensen uit onder andere Drachten en Ried. De man zei dat hij een professionele schuldhulpverlener was. Hij beloofde mensen binnen anderhalf jaar van hun schuld af te helpen. Hij kreeg zijn slachtoffers zover dat ze hun inkomen naar hem overmaakten. De gedupeerden zouden dan geld krijgen om van te leven. De rest zou naar de schuldeisers gaan.

Uiteindelijk kwam het erop neer dat de man het geld in eigen zak stak en een luxe leven leidde. De slachtoffers kregen niets. Een vrouwelijk slachtoffer uit Drachten is voor duizenden euro's gedupeerd. Naast de celstraf wil justitie ook dat de man het geld terugbetaalt aan de slachtoffers. Over twee weken doet de rechter uitspraak.