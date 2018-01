Meer mensen geholpen door thuiszorgorganisatie Hof en Hiem

Thuiszorgorganisatie Hof en Hiem in Balk, Joure, Lemmer en Sint Nicolaasga heeft afgelopen jaar tien procent meer mensen geholpen. Volgens manager Harrie Dijkstra komt het doordat er in 2015 strengere normen zijn gekomen voor verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Daarom is er thuis meer zorg nodig. Verder blijft het aantal ouderen tot 2040 toenemen en gaat de gemiddelde leeftijd omhoog. Bij Hof en Hiem ligt de gemiddelde leeftijd ruim boven de 80 jaar. Drie klanten zijn ouder dan 100 jaar.

Verontrustend is het aantal medewerkers bij de thuiszorg. Hof en Hiem merkt nu al dat er minder reacties komen op vacatures. Landelijk zijn er op dit moment al meer dan 100.000 vacatures. De overheid verwacht dat familie, buren en vrienden ook een gedeelte van de zorg op zich nemen. Met de NHL onderzoekt Hof en Hiem of er ook nog andere partijen zijn, die mantelzorg kunnen doen. Volgens Dijkstra zijn er goede ervaringen met het inzetten van 'au pairs' en 'buddy's'.