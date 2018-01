Twee gevangenisbezoekers aangehouden vanwege drugsbezit

Twee bezoekers van de gevangenis in Leeuwarden zijn dinsdag aangehouden, omdat ze drugs bij zich hadden. Ze wilden op bezoek bij gevangenen en werden door beveiligers gecontroleerd. Een drugshond sloeg alarm en toen bleek dat ze 44.3 gram softdrugs bij zich hadden. De beide bezoekers mogen de komende drie maanden de gevangenis in Leeuwarden niet in. Ze zijn overgedragen aan de politie.