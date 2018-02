Omrop TIP: Man! De race van myn libben

Motorcoureur Bertus Folkertsma is bereid om de hoogste risico's te nemen. Al 25 jaar is hij professioneel actief op het hoogste niveau van de Nederlandse motorsport, maar hij heeft nog een ultieme uitdaging: racen op het Britse eiland Man. 'The isle of Man TT' is een straatrace voor motoren op het eiland, en staat vanwege het grote aantal ongevallen bekend als een van de gevaarlijkste races ter wereld.

Het eiland Man

Om deze TT ook eens te mogen rijden deed hij deze zomer als enige Nederlander mee aan de Manx G. Een race over hetzelfde roemruchte straatcircuit waar de afgelopen honderd jaar meer dan 250 coureurs het leven hebben gelaten. In de Fryslân DOK 'Man! De race van myn libben' volgt documentairemaker Wilfried Bijma coureur Bertus Folkertsma en zijn team op het eiland Man.

Blind rijden

Het verhaal van een sportman, die er alles voor over heeft om zijn motorsportdroom waar te maken. Zijn eerste oefening op het 60 kilometer lange Mountain Course gingen moeizaam. Het heeft meer dan 200 bochten, waarvan ook een groot aantal 'blind' zijn, een parcours dat Bertus helemaal uit zijn hoofd moet leren. Naast de weg zijn veel bomen, lantaarnpalen, afgronden en andere hindernissen. Een stuurfout kan dan ook de grootste gevolgen hebben.

De Fryslân DOK documentaire 'Man! De race fan myn libben' is op zondag 18 februari om 17.00 uur en daarna vanaf 18.00 uur ieder uur op televisie te zien bij Omrop Fryslân.