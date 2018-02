Omrop TIP: Het hart van Houtigehage

Houtigehage, een klein dorp met circa 1000 inwoners, reageert enthousiast op het initiatief om ouderen op het platteland meer aan kunst en cultuur te laten doen. 'Tiid foar talint' is de naam van het project. Het is een idee dat begon in de Randstad in 2013. Hoe pakt zoiets uit op het platteland?

Dansen of hout bewerken

In de pilotgemeenten Smallingerland en Achtkarspelen gingen verschillende projecten van start. Houtigehage is het enige dorp waar maar liefst drie cursussen starten in de winter van 2017-2018. Ouderen schrijven zich hier in voor de groepen koorzingen, dans en beweging en voor een cursus houtbewerking.

Omgekeerde Staking

Heeft die hoge opkomst misschien nog wat te maken met de mentaliteit van de roemruchte 'omgekeerde staking' in 1952? In dat jaar van grote armoede en werkloosheid pakte in Houtigehage een groep mannen zelf de schep op om een weg te verbeteren. Ze eisten loon na het werk en haalden daarmee de nationale pers.

Bij de deuren langs

Het werk van Minke Slotegraaf is van groot belang. Zij gaat bij iedereen persoonlijk bij de deuren langs om 'Tiid foar Talint' aan te prijzen. ''Zoiets gebeurt alleen maar in een dorp. In Houtigehage, daar werkt het!'', wordt er gezegd.

