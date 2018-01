Bouw nieuw watersportcentrum Workum kan nog niet beginnen

Het is nog lang niet zeker of initiatiefnemer Michael Fölling een nieuw watersport- en kitesurfcentrum op het strand bij camping It Soal te Workum mag neerzetten, ook al bevestigt de Raad van State in hoger beroep de omgevingsvergunning. Eerst moet het bestaande watersportgebouw worden gesloopt, zo bleek dinsdag uit de rechtszaak in Den Haag.

Eerder kreeg Fölling via de rechtbank een omgevingsvergunning voor een nieuw multifunctioneel watersportcentrum. De gemeente Súdwest-Fryslân wilde eigenlijk helemaal geen vergunning geven, maar kon niet anders. Dat kwam omdat er een vormfout was gemaakt. De gemeente wilde die vergunning nu bij de Raad van State weer van tafel krijgen.

Uitspraak

De Raad van State heeft al aangegeven dat het een lastige zaak is, en dat een uitspraak nog wel eventjes op zich kan laten wachten. Fölling kan toch niet met de bouw beginnen, omdat er nog een strandgebouw bij de camping staat. Hij wil dat eerst weg hebben, maar daar moet de gemeente nog een besluit over nemen. Verder is de gemeente eigenaar van de grond waarop Fölling het nieuwe gebouw wil hebben.

Overleg nodig

Zowel de advocaat van Fölling als de gemeente geven toe dat er nog heel wat overleg nodig is, voordat er een gebouw kan worden neergezet.