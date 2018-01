Voorstelling De Stormruiter is volledig uitverkocht

De voorstelling De Stormruiter, die deze zomer te zien is in het kader van Culturele Hoofdstad, is uitverkocht. Voor alle veertien voorstellingen zijn via de website van het stuk geen kaarten meer te bestellen. De Stormruiter gaat over de strijd tegen het water en het ontstaan van het Fries paardenras. De cast bestaat naast enkele bekende acteurs ook uit honderd Friese paarden. Jos Thia doet de regie.

Speciaal voor Leeuwarden-Fryslân 218 heeft hij de originele voorstelling Der Schimmelreiter bewerkt. Ook de kaartverkoop van andere grote voorstellingen die dit culturele jaar worden opgevoerd, loopt goed.