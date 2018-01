Kraamverzorgster neemt afscheid na 54 jaar en 1500 baby's

Na 1500 baby's en 54 jaar werken neemt kraamverzorgster Hinke Hiemstrra uit Lekkum met pijn in het hart afscheid van haar vak. Hinke is 72 jaar en gaat met pensioen. Ze wil eigenlijk nog niet, maar door gezondheidsproblemen kan het echt niet meer. Jammer voor haar, maar ook voor de gezinnen, bij wie ze bakert. Hinke is enorm toegewijd aan de baby's, de vaders en moeders.

Veel veranderd

Toen Hinke 17 jaar was, deed ze de opleiding tot kraamverzorgster. Een mooie tijd vond ze dat. Er is wel veel veranderd in 54 jaar. In de begintijd bleven kraamverzorgsters hele dagen en nachten bij een gezin, dat een baby had gekregen. Later was dat van 's ochtends zeven uur tot 's avonds zeven uur en nu is dat weer heel anders.

Meer kennis

Een groot verschil is volgens Hinke ook, dat vrouwen tegenwoordig veel meer weten dan vroeger. Op internet kan alles worden opgezocht. Dat is weleens moeilijk, zegt Hinke, want ze moet soms flink praten om de vrouwen van iets te overtuigen.

Vrijwilligerswerk

Hinke zal het werk ontzettend missen. Het mooiste vindt ze, om iets te betekenen voor de vaders en moeders en mee te draaien in een gezin. De liefde voor de baby's is groot, maar door evenwichtsstoornissen lukt het werken niet meer. Hinke gaat nu proberen vrijwilligerswerk te doen, het liefst in een ziekenhuis of bij ouderen.