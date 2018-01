Cambuur neemt het op tegen het FC Twente van Gertjan Verbeek

SC Cambuur maakt zich dinsdagavond op voor de kwartfinale van de KNVB Beker. Daar wacht de ploeg van interim-trainer Sipke Hulshoff een zware opgave, want in de Grolsch Veste is FC Twente de tegenstander. Het is een week met een Fries tintje voor de Tukkers, want volgend weekend staat de uitwedstrijd bij SC Heerenveen op het programma. Bij Twente is Gertjan Verbeek nu drie maanden hoofdtrainer. FC Twente staat vijftiende in de eredivisie en heeft een moeilijk seizoen. Bekersucces kan een pijnstiller zijn voor een club in moeilijkheden, maar Verbeek geeft aan de eredivisie belangrijker te vinden. "Als ik moet kiezen tussen lijfsbehoud in de eredivisie of de beker winnen, dan is de eredivisie het belangrijkste voor deze club", zo zegt Verbeek.

Drie keer bekerwinst

FC Twente weet wat het is om succes te hebben in de beker. In 1977, 2001 en 2011 won de ploeg de KNVB Beker. Aan de andere kant, ook SC Cambuur heeft bewezen een ware 'cupfighter' te zijn. De Leeuwarders schakelden vorig seizoen Ajax en FC Utrecht uit in het KNVB Bekertoernooi en moesten pas na strafschoppen in de halve finale buigen voor AZ.

Je zou bijna denken dat FC Twente tot op het bot gemotiveerd is om te voetballen tegen Cambuur, want er lopen nogal wat mensen bij FC Twente met een verleden bij Heerenveen. Luciano Slagveer, Jos Jooiveld en Oussama Assaidi speelden allemaal in het Abe Lenstra Stadion. Maar ook bijvoorbeeld assistent Boudewijn Pahlplatz. Daarnaast waren uiteraard Jan de Jonge en Gertjan Verbeek actief voor Heerenveen.

Omrop Fryslân

De wedstrijd van SC Cambuur tegen FC Twente begint dinsdagavond om 20.45 uur in de Grolsch Veste in Enschede. Omrop Fryslân doet op de radio live verslag van deze kwartfinale.