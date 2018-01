Werkplaats Dirty to Be in Drachten mag gewoon open

De werkplaats van de vereniging Dirty to Be in Drachten mag voorlopig gewoon worden geopend. De Raad van State vindt bezwaren van de gemeente Smallingerland tegen het gebruik van de loods niet goed genoeg onderbouwd. De gemeente dreigde met een dwangsom van hoogstens 30.000 euro, omdat de werkplaats aan De Gaffel zou worden gebruikt als clubhuis van de motorclub Dirty to Be.

Pilsje drinken

Bij een controle zouden de clubleden dit ook hebben toegegeven. Van de gemeente mag er in de loods alleen nog aan de motoren worden gewerkt. Ook mag er nog een pilsje worden gedronken, maar het is niet de bedoeling dat er ook nog allemaal anderen langskomen. De gemeente wilde daarom dat de bar en de stamtafel zouden worden weggehaald.

De Raad van State ging daar niet in mee. Er is wel afgesproken dat de gemeente zal controleren. Over enkele maanden volgt nog een bodemprocedure.