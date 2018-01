Verbandfabriek in Wolvega heeft nieuwe eigenaars gekregen

De fabriek van Koninklijke Utermöhlen in Wolvega is verkocht. Dat heeft de producent van verbandmiddelen zelf bekendgemaakt. De nieuwe eigenaars zijn Piet Bandell en Martin Pereboom. Zij nemen het familiebedrijf over van Don van der Vat. Die is 30 jaar lang binnen Utermöhlen actief geweest en hij werd eigenaar in 1998. De nieuwe eigenaars zeggen dat zij op de vertrouwde locatie in Wolvega willen blijven.

Utermöhlen levert al verbandmiddelen in Nederland, Europa, Noord-Amerika, het Midden-Oosten, Australië en Azië, maar Bandell en Pereboom willen dat nog verder uitbouwen. De geschiedenis van Utermöhlen gaat terug naar 1880. Toen werd het bedrijf opgericht in Amsterdam. In 1989 verhuisde het naar Wolvega.