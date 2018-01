Minder medailles op Olympische Spelen, volgens economen

Nederland haalt volgende maand bij de Olympische winterspelen in Pyeongchang minder medailles dan bij de Winterspelen in Sotsji, vier jaar geleden. Dat is de voorspelling van drie economen van de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens hen haalt Nederland in totaal achttien medailles, waarvan vijf keer goud, zes keer zilver en zeven keer brons. Nederland zal daarmee als negende eindigen in de medaillespiegel. De economen baseren hun voorspelling op eerdere Olympische Spelen en uitslagen van wereldkampioenschappen. Maar echt voorspellen welke sporters de medailles zullen winnen, is volgens hen niet mogelijk.

De verwachte opbrengst in Pyeongchang zal lager liggen dan in Sotsji in 2014. Toen ging Nederland met 24 medailles naar huis en behaalde het een vijfde plaats in de medaillespiegel.