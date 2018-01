Vertraging rondweg Lemmer: ''Een spaghetti van kabels''

Het werk aan de rondweg van Lemmer levert veel vertraging op. Inwoners klagen dat ze veel langer onderweg zijn en diverse winkels merken dat er minder klanten komen vanwege de slechte bereikbaarheid. De aannemer is langer bezig omdat er kabels en leidingen in de grond zijn aangetroffen, waarvan het bestaan niet bekend was. De provincie noemt het een 'spaghetti van kabels'.

Die kabels zijn dertig tot veertig jaar geleden in de grond gestopt en toen was het niet verplicht om dat aan te geven. Het KLIK-systeem, waarin tegenwoordig alles wordt bijgehouden, was er toen nog niet. De provincie is momenteel in overleg met de aannemer om alles te regelen en verwacht in februari met een nieuwe planning te komen. Alles is erop gericht om het werk voor het drukke paasweekend klaar te hebben, maar het is niet duidelijk of dat wordt gehaald.