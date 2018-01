Vrijwilligers bestrijden verwildering van Hegewiersterfjild

Vrijwilligers van Natuurmonumenten zijn momenteel druk in de weer om de verwildering van schelpeneilandjes in natuurgebied het Hegewiersterfjild te bestrijden. Het is handwerk en het komt erop aan. Maar als het niet gebeurt, blijven de vogels weg en worden er geen kleine vogels geproduceerd door de visdief en de kluut. Die soorten zijn afhankelijk van de broedgebieden.

Normaliter broeden ze aan zee, maar daar gaat het zo nu en dan mis door storm, hoog water of verstoring. Die problemen hebben de vogels niet in het Hegewiersterfjild, dat binnendijks tussen Harlingen en Kimswerd ligt. Maar omdat de zee daar niet kan komen, groeien er allemaal planten op.