Tuin Sibrandabuorren krijgt certificaat Erkend Streekprodukt

Alle dorpen in Fryslân zouden het eten voor de inwoners in een eigen dorpstuin moeten produceren. Dat zeggen Michel Pauluis en Bregje Hamelynck uit Sibrandabuorren. Se hebben een dorpstuin, waar andere dorpsbewoners de groente zelf uit de grond kunnen halen. In Sibrandabuoren is het een abonnee-tuin. Voor 195 euro per jaar kun je het hele jaar lekker eten. Het is een experiment, zeggen ze. Maar het zou mooi zijn wanneer de rest van Fryslân dergelijke initiatieven overneemt. Vandaag krijgen ze een certificaat. Ze worden 'Frysk Erkend Streekprodukt'.