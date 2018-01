Fryslân en klimaatverandering: ''Iedereen moet aan de bak"

Om Fryslân bestendig te maken voor klimaatveranderingen zal iedereen aan de bak moeten. Dat zegt Wetterskip Fryslân in de Klimaatagenda, die deze week door het dagelijks bestuur is vastgesteld. Onze provincie moet aangepast worden om voorbereid te zijn op meer neerslag, meer droogte en een stijging van de zeespiegel. Er moeten nieuwe, klimaatbestendige woonwijken worden aangelegd en bestaande wijken moeten worden aangepast om bijvoorbeeld beter regenwater te kunnen opvangen.

In samenwerking met de provincie en gemeenten werkt het Wetterskip aan een digitale klimaatstresstest, die kwestbare plaatsen in beeld moet brengen. Voor het landelijk gebied wil Wetterskip Fryslân afspraken maken over het gebruiken van de laagstgelegen percelen en praten over de gevolgen van het zouter worden van het grondwater.