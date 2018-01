Lerarentekort: ''Jaarcontract, en de huur wordt betaald''

Afgestudeerde Pabo-studenten uit Fryslân, Groningen, Drenthe en de Noordoostpolder kunnen via een recruitmentbureau zo aan de slag in het onderwijs in het Randstad. Het bureau biedt hen minimaal een jaarcontract en de helft van de huur wordt door het bureau betaald. Op deze manier wil het bureau het lerarentekort in de Randstad oplossen.

Voor 2020 wordt een tekort van vierhonderd meesters en juffen verwacht. Er is volgens het bedrijf te weinig talent in de Randstad, terwijl de hoge huren daar een drempel opwerpen. Met deze bijzondere maatregelen wil het bureau daar iets aan doen.