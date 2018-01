Einde in zicht voor partij DS10 op Schiermonnikoog

Ook al moeten de raadsverkiezingen van 21 nog komen, het is nu al duidelijk dat de partij DS10 op Schiermonnikoog niet terugkomt in de gemeenteraad en het college. De partij stopt er helemaal mee. Opmerkelijk, want de partij is nog maar acht jaar oud. Bij de vorige verkiezingen verdubbelde de partij zijn resultaat en mocht zelfs een wethouder leveren. Maar de beide raadsleden zijn al op leeftijd en ook het partijbestuur vergrijst.

Geen jonge kandidaten

Een lange zoektocht naar nieuwe, jonge kandidaten heeft niets opgeleverd. Oprichter en fractievoorzitter Marijke Rupert vindt dat erg jammer. Zelf is ze 72 jaar, haar collega-raadslid is 64. Ze vindt dat DS10 wel veel heeft bereikt voor het eiland. Ze noemt de discussie over de jachthaven, het nieuwe zwembad en de strandovergangen.

Ger Heeringa is nog maar enkele maanden wethouder voor DS10. Hij volgde Jan Dijkstra op, na een meningsverschil met zijn eigen partij.