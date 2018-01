Overval op slijterij Leeuwarden in Opsporing Verzocht

De gewapende overval op de slijterij van de Jumbo-supermarkt aan de Van Loonstraat in Leeuwarden, is dinsdagavond te zien in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. De politie is nog altijd op zoek naar de dader en hoopt op nieuwe tips.

Vuurwapen

De overvaller wachtte op 1 september vorig jaar een medewerker van de slijterij op en dwong die onder bedreiging van een vuurwapen geld uit de kassa te halen. De man vluchtte met een onbekend geldbedrag. De overvaller is gefilmd met een bewakingscamera.

Opsporing Verzocht begint dinsdagavond om half negen op NPO1.