Problemen vanwege subsidieregels sportaccommodaties

De Stichting Vriendenclub FC Wolvega dreigt in de problemen te komen, nu de gemeente Weststellingwerf de regels voor subsidies voor het onderhoud van sportaccommodaties wil veranderen. De gemeente wil voortaan een koppeling maken tussen het aantal leden van een sportclub en de hoogte van de subsidie. De stichting is eigenaar van de sportaccommodatie in Wolvega en verhuurt die aan de voetbalclub, maar heeft zelf geen leden.

Met de nieuwe regeling zou de stichting geen recht hebben op subsidie. De plannen pakken volgens bestuurslid Peter de Kreek ook nadelig uit voor de kleine sportclubs.