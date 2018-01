Gemeenteraad wil voor 1 mei duidelijkheid over Van der Valk

De gemeenteraad van Heerenveen wil dat er voor 1 mei duidelijkheid komt over de plannen voor een Van der Valk hotel in Heerenveen. Er zijn op dit moment twee opties, bij Skoatterwâld en op de plaats van het huidige Hajé hotel. De raad wil nu dat beide opties uiterlijk 1 mei concreet worden aangeboden, zodat er een besluit kan worden genomen. In de plannen moeten ook de effecten voor het verkeer, het milieu en het parkeren worden meegenomen.