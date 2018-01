Westerener heeft zijn hoop gevestigd op nieuwe donorwet

Nierpatiënt Sietse de Vries uit De Westereen hoopt dat de nieuwe donorwet er komt. De Eerste Kamer praat dinsdag over de nieuwe donorwet. D66 wil dat de donorregistratie omgekeerd wordt. Als mensen niets aangeven, zijn ze automatisch orgaandonor. De wet zou ervoor moeten zorgen dat wachtlijsten voor organen korter worden. Maar de politiek heeft daar nog geen beslissing over genomen.

Afgelopen jaar deed Sietse de Vries een oproep voor een nierdonor, ook bij Omrop Fryslân. We zijn een jaar verder, maar een nieuwe nier heeft De Vries nog steeds niet. Vier keer per week moet hij een dialyse ondergaan, ieder keer acht uren lang. Dat heeft grote invloed op zijn leven. Zo kan de archivaris van de gemeente Dantumadiel nog maar een paar uurtjes per week werken en is hij vaak moe.

Er is wel een donor op zijn oproep afgekomen, maar de bloedgroepen komen niet overeen. In het traject zitten ze in de laatste fase. Als dat niet lukt, moet De Vries weer op de wachtlijst. "Voor nierpatiënten, maar ook voor veel andere mensen, zou de omkering van de wet een uitkomst zijn", zegt De Vries. Of dat er ook van zal komen, wordt 6 februari bekend. Dat stemt de Eerste Kamer over de wet die in de Tweede Kamer met een stem verschil werd aangenomen.