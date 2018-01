VV Heerenveen knapt met loterijgeld kleedkamers op

Voetbalvereniging VV Heerenveen krijgt 3000 euro van de VriendenLoterij. De club is de succesvolste deelnemer aan de 'Samen voor je Club-actie'. Clubs en verenigingen bellen dan leden op om te vragen of ze mee willen spelen in de Vriendenloterij. De helft van ieder verkocht lot gaat naar de clubkas. De telefoonactie leverde 168 verkochte loten op. Wanneer met een jaar lang wordt meegespeeld, kan de club nog eens bijna 16.000 euro laten bijschrijven op de eigen bankrekening.

Voorzitter Wind van VV Heerenveen is blij met het geld. De 3000 euro extra die ze nu verdiend hebben, wordt gebruikt om de verouderde kleedkamers op te knappen. "Dat was anders niet mogelijk", zegt Wind.