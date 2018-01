Alweer geen Fries. Laatste jaren minder baby's

Er worden steeds minder kinderen geboren. In Fryslân loopt het aantal geboortes sneller terug dan landelijk. Het aantal geboortes is in Fryslân de laatste zeven jaar met 15 procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS. Werden er in 2010 in Fryslân nog ruim zevenduizend kinderen geboren, afgelopen jaar waren dat nog geen zesduizend. Volgens de demograaf van het CBS is de vergrijzing op het platteland een mogelijke oorzaak. Jongeren verhuizen, waardoor het aantal geboortes terugloopt.

Over heel Nederland gerekend is het aantal geboortes in zeven jaar tijd met 8 procent teruggelopen. In Fryslân loopt het dus (met 15 procent) sneller terug dan het landelijk gemiddelde. Landelijk gezien krijgen vrouwen ook steeds vaker hun eerste kind als ze iets ouder zijn. Gemiddeld was de Friese vrouw in 2017 29,8 jaar oud als ze hun eerste kind krijgen. Dat was in 2014 nog 29,4 jaar.

Verloskundigen merken ook dat er minder werk is. Dat heeft te maken met minder geboortes, maar ook met het toenemend aantal zelfstandige verloskundigen. Dat zegt Marije Mink die voor It Bertehûs in Akkrum en het Bonnehûs in Leeuwarden werkt. Als het aantal geboortes steeds meer afneemt, komen vooral de zelfstandige verloskundigen onder druk te staan, denkt Mink.