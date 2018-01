CDA Achtkarspelen wil niet met PVV in college van B en W

Het CDA in Achtkarspelen zet PVV-stemmers niet buitenspel, ook al sluiten de christendemocraten de PVV uit in een nieuw college. Dat zegt CDA-lijsttrekker Jouke Spoelstra in It Polytburo.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen jaar eindigde de PVV als tweede partij in Achtkarspelen, de enige gemeente in Fryslân waar Wilders zijn partij in maart meedoet aan de raadsverkiezingen. Toch wil het CDA ze er niet bij hebben in een nieuw college van B en W. Volgens Spoelstra staan de principes van zijn partij en die van de PVV veel te ver uit elkaar.