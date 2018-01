"Laatste woord voor nabestaanden, ook bij nieuwe orgaanwet"

"Het is nog maar de vraag of een nieuwe orgaanwet veel meer organen oplevert." Dat zegt intensivist-neuroloog Michaël Kuiper van het MCL in Leeuwarden. De Eerste Kamer debatteert deze week over het omdraaien van de toestemming in de orgaanwet. Nu moet iemand die orgaandonor wil zijn, zich daarvoor registreren. In de nieuwe wet moet iemand die geen orgaandonor wil zijn dat juist doen.

Volgens Kuiper blijft echter ook dan het gesprek met de nabestaanden bepalend. De praktijk moet uitwijzen of het hier, net als in België en Spanje, meer organen voor transplantaties oplevert. In de Tweede Kamer was afgelopen jaar een historische meerderheid van een stem voor het voorstel van D66-Kamerlid Pia Dijkstra. Dinsdag begint het debat in een erg verdeelde Eerste Kamer. De stemming volgt dan de week daarop.