VIDEO: Het openingsprogramma van LF2018 in De Harmonie

Voorafgaand aan de officiële opening van LF2018 was er een bijeenkomst in De Harmonie in Leeuwarden. Bij deze officiële bijeenkomst, alleen voor genodigden, waren natuurlijk de Koning en Koningin aanwezig. Zij konden luisteren naar toespraken van verschillende prominenten uit heel Nederland. Zoals eurocommissaris Frans Timmermans, Foppe de Haan en acteur Rutger Hauer. De volledige bijeenkomst is hier terug te kijken.