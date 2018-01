LF2018: VVV Leeuwarden wordt platgebeld

VVV Leeuwarden wordt sinds het openingsweekend van Leeuwarden 2018 platgebeld. Mensen uit het hele land bellen met het informatiebureau. De mailbox loopt vol waardoor berichten niet altijd meteen beantwoord kunnen worden. "De mensen bellen vooral over het programma", vertelt informatrice Martina Schiphof.

Mensen willen weten wat er te doen is in de stad. De meesten worden naar de website van Leeuwarden 2018 verwezen. Vooral de voorstelling Stormruiter en De Reuzen van Royal de Luxe zijn populair. Er worden veel vragen over gesteld. Anderen hebben al een datum in hun hoofd en willen weten wat er op die dag te doen is. Schiphof heeft het vermoeden dat vooral 40-plussers bellen. "Die komen er op de site misschien niet helemaal uit en denken dan 'ik moet het VVV-kantoor maar even bellen'." Studenten hebben ze minder aan de telefoon. Schiphof denkt niet dat het onder jongeren minder leeft, maar dat die groep beter uit de voeten kan met online-media.

Leeuwarden-Fryslân 2018 werd zaterdagavond geopend. Zaterdag was het overdag al erg druk in de stad, met journalisten uit binnen- en buitenland, maar ook met gewone bezoekers.