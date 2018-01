VIDEO: Mensen willen graag even elektrisch rijden

Het jaar 2018 moet het jaar van de elektrische auto worden. Dat zegt Tsjeard Mast, van het Friese bedrijf EV-Solutions in Drachten. Hij rijdt al jaren in een elektrische auto, en mag zichzelf onderhand een specialist noemen. De branchevereniging van de auto-industrie verwacht dat de verkoop van elektrische auto's dit jaar zal verdubbelen in vergelijking met 2017. Maar wanneer er gekeken wordt naar het totaal aantal auto's, blijft elektrisch rijden een zeldzaamheid. Mensen kijken altijd even achterom wanneer er een elektrische auto voorbij komt gereden, zegt Mast, en ze willen er graag zelf ook even een stukje in rijden.