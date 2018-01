DDoS-aanval: "Het is gewoon digitaal vandalisme"

Een DDoS-aanval is crimineel. Het kan gezien worden als digitaal vandalisme. Met een moker de ruiten aan diggelen slaan. De aanvaller heeft er verder niets aan. Er wordt niets gestolen, maar de schade kan groot zijn. Dat zegt Lars Hoekstra van de online redactie van Omrop Fryslân.

Aanvallen op computers zijn aan de orde van de dag. De Nederlandse Bank wordt bijna continu op de korrel genomen door computercriminelen. Dit weekend is de ABN AMRO meerdere keren aangevallen. De ING Bank was zondagavond het doelwit, en maandagochtend was de Rabobank niet meer te bereiken. En de Belastingdienst was maandag ook slecht te bereiken vanwege zogenoemde DDoS-aanvallen.

Trechter

DDoS betekent Distributed Denail of Service. En die naam zegt het al, 'denial of service', oftewel het weigeren van de service. De site of service is dan niet bereikbaar. De aanvallers gaan als volgt te werk: ze zorgen dat ze met een groot aantal computers op hetzelfde moment op de site komen, waardoor de site niet meer gebruikt kan worden, omdat die de capaciteit niet meer aan kan. Het is te vergelijken met een trechter waar op hetzelfde moment teveel water in komt.

Geen diefstal

Behalve dat het vervelend is dat die bank niet bereikbaar is, is het voor de gebruiker niet schadelijk. Er worden geen gegevens gestolen. Het enige doel van een DDoS-aanval is de website plat te krijgen. Daarmee komt de aanvaller niet in het systeem, waardoor er geen data gestolen kan worden.