VIDEO: Dansen op muziek uit de oude doos

Terug in de tijd met een discoshow voor ouderen; dat is wat het Danspaleis doet. Ze draaien plaatjes uit de oude doos, zoals Pat Boone en Peggy Lee, uit de 40-er en 50-er jaren. Zelfs de oudste bewoners van zorgcentrum Rispinge uit Drachten krijgen de voetjes van de vloer.

Blije gezichten, op het ritme meeklappende bewoners, dansende mensen, ook in de rolstoel, en zelfs een polonaise. Dat is wat de muzikale middag brengt. "Zo gezellig," zegt Reiny Bouma. "Ik had nooit verwacht dat ik nog zou dansen. Met mijn man heb ik vroeger veel gedanst, de tango, foxtrot en Engelse wals. Het is mooie muziek, ik kan alles meezingen." Vrijwilliger Janny van Reenen is er al voor de derde keer bij. "Het is fantastisch om de mensen te zien stralen. Zelfs de mensen die beperkt zijn in hun bewegingen doen mee. De zon gaat op." "Ik vind het zelf ook geweldig," vertelt een andere vrijwilliger, Janny Nijboer. "Mensen zijn in het begin wat afwachtend, maar komen later wel op gang."

In Hea! is de reportage te zien.