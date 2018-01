Recensie: “Marijke Muoi is een revolutie in Fryslân”

Leeuwarden-Fryslân is Culturele Hoofdstad van Europa en dus staat onze provincie in 2018 bol van de culturele evenementen. Toneel, theater, muziek, festivals en ga zo maar door, het kan niet op. Daarom sturen we onze omroppers als recensent naar verschillende voorstellingen toe.

Wie ben je?

Karen Bies.

Wat doe je bij de omrop?

Ik ben cultuurredacteur.

Wat heb je met cultuur?

Mijn functie bij de omrop zegt genoeg denk ik.

Waar ben je naartoe geweest?

De theatervoorstelling "Marijke Muoi" in de Grote Kerk in Leeuwarden.

Hoeveel sterren geef je deze voorstelling?

Vijf sterren.

"Bij het begin is het al duidelijk. Dit is geen gewone voorstelling, nee hier valt wat te beleven. Elke gast wordt persoonlijk verwelkomd door een van de tien Marijke Muoikes. 'Goedemiddag, ik ben Marijke Muoi, wat fijn dat u er bent. Houd de jas maar aan hoor!' Want in de kerk is het niet warm. Tien tantes verdelen de bezoekers in groepen. Ik kom bij de groep van Klaasje Abes Kamstra, de kosteres van de Grote Kerk in het jaar 1795. Klaasje, gespeeld door Dette Glashouwer, neemt ons mee naar haar woonkamer. Ze schenkt thee in en vertelt ondertussen wat er aan de hand is. Het is dertig jaar na het overlijden van Maria Louise van Hessen-Kassel, 'Marijke Muoi' voor de Friezen. Klaasje heeft haar nog wel gekend. Maar er is opstand tegen het koningshuis. In Frankrijk is er revolutie geweest en de strijders voor 'Liberté, egalité en fraternité' komen ook naar het noorden. Revolutionairen strijden tegen koningsgezinden.

Foto: René den Engelsman

De voorstelling 'Marijke Muoi' gaat over die strijd. En het leuke is, het publiek beleeft het helemaal mee. Ik hoor dus bij Klaasje, en zo zit iedere toeschouwer ingedeeld in een groep bij een personage. Bijvoorbeeld bij sterrenkundige Eise Eisinga, of boer Jan Binnes uit Kollum. Iedereen doet mee in de strijd. En als onze Klaasje roept: 'Avancer!' dan moeten we opschieten en achter haar aan.

Marijke Muoi is een mooie voorstelling als je je graag laat meeslepen door een verhaal. Je moet wel geïnteresseerd zijn in geschiedenis, want er wordt heel veel informatie gegeven. Dan het decor: de Grote Kerk is een perfect strijdtoneel. Maria Louise, gespeeld door Joke Tjalsma, staat op de kansel, kijkt vanuit de hemel op ons neer. Een metersgrote zilveren Slinger van Foucault, symbool voor beweging in de tijd, gaat eindeloos heen en weer. Geheimzinnig licht weerschijnt op de hoge witte muren.

Het spel tussen de spelers is goed te verstaan. Soms mis ik wel eens wat, maar dat komt omdat er zoveel gebeurt. Alle zintuigen worden geprikkeld. Want naast geluid en beeld is er ook nog de geur van de 18e eeuw. Bij binnenkomst ruikt het naar kaneel, bij de plunderingen naar rook en vuur. Nu snap ik ook waarom de deuren van de kerk steeds goed dicht moesten.

Foto: René den Engelsman

Marijke Muoi is belevingstheater en dat werkt goed. Je verveelt je niet, kunt er steeds in opgaan. Want er is nog een belangrijk zintuig: het gevoel. Als het graf van Marijke Muoi wordt geplunderd, zit Klaasje in ons midden zo verdrietig te huilen. Ik zit vlak naast haar en ik wil een hand op haar schouder leggen. Net op tijd bedenk ik dat het een toneelstuk is. Marijke Muoi gaat over een revolutie, maar de voorstelling is zelf eigenlijk ook een revolutie in Fryslân. Ik geloof dat ik hier zoiets nog niet eerder zo heb meegemaakt. Een theater-totaalervaring en een technisch hoogstandje."

Meer informatie over deze voorstelling is te vinden op de website van LF2018.