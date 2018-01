Vijfduizend bezoekers bij Obe in LF2018-weekeinde

Bezoekerscentrum Obe op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden heeft afgelopen weekeinde vijfduizend bezoekers over de vloer gehad. Obe is als bezoekerscentrum de toegangspoort van Lân fan Taal, een van de projecten fan Leeuwarden Fryslân 2018. Het taalpaviljoen wordt aanstaande weekeinde officieel geopend, maar het was in het openingsweekeinde van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018 ook toegankelijk.



Twee landelijke radioprogramma's zonden live uit vanuit Obe: het programma over taal Taalstaat met Frits Spits en het cultuurprogramma Opium met Andrea van Pol. Naast gewone bezoekers kwamen er ook tientallen journalisten.

