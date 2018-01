Niels en Mendel uit Fryslân gaan op 'metalcruise'

Niels Hoekstra (22) uit Eastermar gaat op cruise, maar niet als toerist. Hij is lichtman bij metalband Aborted waar ook de Friese gitarist Mendel bij de Leij (29) uit Beetsterzwaag in zit. Deze band doet mee aan een speciale metalcruise, met duizenden metalfans en alleen maar non-stop metalmuziek. De boot, 'een flat met meerdere verdiepingen' , vaart in het Caribisch gebied. Hoekstra en Bij de Leij vliegen eerst naar de USA en reizen vandaar verder. De cruise is van 1 tot 5 februari.

"Droom die uitkomt"

"Het is een uniek concept waarbij er vier dagen lang op verschillende podia optredens van metalbands zijn," vertelt Mendel bij de Leij in het radioprogramma De middei fan Fryslân. "We waren al eerder gevraagd, maar konden toen niet. Nu wel en we hebben er heel erg veel zin in. Machtig, het is een droom die uitkomt." De band moet twee keer optreden, dus de Friezen kunnen zelf ook een beetje vakantie vieren. "Met veel andere bands zijn we bevriend, dus dat komt wel goed." Om de cocktails en het zwembad maalt Niels Hoekstra niet. "Dat zegt mij weinig, ik laat het gewoon over me heenkomen. Het lijkt me fantastisch om Sepultura te zien." "We gaan zoveel mogelijk bands zien," vult de gitarist aan.