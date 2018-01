Wetterskip Fryslân kan als eerste waterschap in Nederland DNA-sporen in het water onderzoeken. Het Wetterskip heeft daar sinds kort zijn eigen laboratorium voor. Met dat DNA-onderzoek kan veel preciezer dan eerst de aanwezigheid van planten- en diersoorten worden bepaald. Dat kan helpen bij het bestrijden van exotische soorten die inheemse planten of dieren bedreigen.