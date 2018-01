Geen belangenverstrengeling bij raadslid Dirk Dubling

Raadslid Dirk Dubling van Weststellingwerf werkt ook voor de website weststellingwerf.nieuws, maar dat staat zijn raadswerk niet in de weg. Dat zegt BING, het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten. Dat heeft onderzocht of er sprake is van belangenverstrengeling. Dubling had niet gezegd dat hij ook voor de website werkt. Hij heeft het uiteindelijk toch zelf gemeld en toen heeft BING er onderzoek naar gedaan.

Het onderzoeksbureau adviseert de gemeente om jaarlijks na te gaan hoe het zit met de nevenfuncties van raadsleden.