Cambuur: "Niets te verliezen? Alles te winnen!

Cambuur speelt dinsdag de kwartfinale van het bekertoernooi uit tegen FC Twente. Twente is, as eredivisionist, de grote favoriet in deze wedstrijd, maar Cambuurtrainer Sipke Hulshoff heeft er wel zin aan. "Ik zeg hetzelfde als vorig jaar toen we voor de beker speelden tegen FC Utrecht: Cambuur niets te verliezen? We hebben van alles te winnen. Het is een prachtig affiche en ook tegen FC Twente liggen er kansen voor ons."

Opstelling

Hulshoff wilde de opstelling nog niet bekend maken. "Die is bij de spelers ook nog niet bekend," zei hij maandag na de training. Naast de al langer geblesseerde spelers als Rossi, Narsingh en Mannes kan Jordy van Deelen ook niet spelen. Hij heeft de griep. Daar staat tegenover dat Matthew Steenvoorden wel weer fit is en dat geldt ook voor Kevin van Kippersluis. FC Twente heeft veel individuele klasse zei Hulshoff. "Daar moeten we als team wat tegenover stellen. Dit is een wedstrijd op zichzelf. We zijn optimaal voorbereid."

De wedstrijd FC Twente-Cambuur begint dinsdag om 20.45 uur en is live te volgen bij Omrop Fryslân radio.