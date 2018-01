Opknapbeurt VV Ouwe Syl laat nog even op zich wachten

Ruim twee maand na de bijzondere verloting van een woning in Oude Bildtzijl, is er nog steeds niet begonnen met het opknappen van het voetbalveld van VV Ouwe Syl. Het dorp stelde met een loterij een woonhuis beschikbaar. Met de opbrengst daarvan moest het voetbalveld worden opgeknapt. Het huis is nu bewoond door de winnares, alle belastingen zijn betaald en met de 350.000 euro winst kan er nu met de werkzaamheden worden begonnen. Volgens bestuurslid Githa Aspey van VV Ouwe Syl is het voetbalterrein eigendom van de gemeente. En omdat het dorp onlangs onderdeel is geworden van de nieuwe gemeente Waadhoeke, moeten er eerst nog officiële afspraken worden gemaakt. "De plannen liggen er sowieso, daar is de gemeente van op de hoogte. We hopen ergens in 2018 groen licht te krijgen voor onze plannen. Dat kan in maart zijn of in december, maar wij hopen zelf natuurlijk zo snel mogelijk."

Met de opbrengst wil VV Ouwe Syl ook een nieuw kantinegebouw laten plaatsen als de financiering dat toelaat. "Daar profiteren dan ook alle andere sportverenigingen van. En ook het dorp zelf natuurlijk, want er kunnen ook andere activiteiten worden georganiseerd."

Winnares Sanne

Op 27 november heeft Winnares Sanne Verhoef uit Arnhem het huis op haar naam gekregen. Ze heeft nu het plan om definitief naar Fryslân te verhuizen. "Sanne staat binnenkort zelfs centraal in het tv-programma 'Nederland Verhuist op NPO3', vertelt Githa Aspey.