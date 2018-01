Nog niet eerder zo vroeg: grutto al terug in Fryslân

Het is op het moment warmer dan normaal in deze tijd van het jaar. Dat merken de vogels ook: de eerste grutto's zijn al weer terug in Fryslân. En dat is een primeur. Boswachter Sander Veenstra van Natuurmonumenten heeft ze maandag bij natuurgebied Skrok onder Wommels al gezien. "Ik moest eerst wel even met de ogen knipperen toen ik ze zag, of het wel echt grutto's waren. Maar ze zijn het echt. Ik heb ze nog niet eerder in januari gezien, dat is wel heel vroeg."

De vogels zijn net terug van hun lange reis uit Spanje, Portugal of Afrika en moeten nu eerst aansterken. "Ze zijn alleen aan het eten." Veenstra denkt ook dat de vogels door het warme weer zijn teruggekomen. "Maar het heeft ook met instinct te maken, want in december was het ook warmer dan anders en toen waren ze hier niet. De wind is ook gunstig, door de zuidwestenwind hoeven ze eigenlijk alleen maar de vleugels uit te slaan en ze komen hier al heen."